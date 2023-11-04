Свалку с опасными отходами обнаружил природоохранный прокурор на земельном участке административно-бытового здания, расположенного по улице Электрозаводской областного центра и

Свалку с опасными отходами обнаружил природоохранный прокурор на земельном участке административно-бытового здания, расположенного по улице Электрозаводской областного центра и принадлежащего ПАО «НИПТИЭМ». Там валяется около 500 использованных люминесцентных ламп, отнесенных к I классу опасности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, проверку провели после публикаций СМИ. Лампы валялись на улице, не защищенные от осадков и ветров. Такой