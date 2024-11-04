Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту перебоев с водой в поселке Городищи Петушинского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Ранее жители этого поселка обратились к нему за помощью. Люди записали видеообращение, в котором рассказали о проблемах с водоснабжением и о невыплате заработной палаты сотрудникам местной ресурсоснабжающей организации.В обращении также отмечается, что уполномоченные органы надлежащих мер не предпринимают.