Вакцинацию прошли 130 тысяч детей.

Во Владимирской области продолжается вакцинация от гриппа. По информации на 3 декабря, более 595 000 человек уже привились от болезни, из них - 130 000 – дети. В регион дополнительно поступило 206 000 доз «Совигриппа» для иммунизации взрослых.«За прошедшую неделю циркуляция вирусов гриппа в регионе не выявлена: преобладают риновирусы, парагрипп, ковид, бокавирусы и аденовирусы», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Всего в 33-ем регионе планируется привить 60% жителей.