Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Анастасией Сахаровой 5 декабря в 8.00.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Анастасией Сахаровой 5 декабря в 8.00.- Подделать не получится. Отправимся в кабинет дактилоскопии и увидим тонкости снятия отпечатков пальцев.- Как стать чемпионом мира по фитнесу в 50? Владимирский спортсмен- о воле к победе.- Кто крадет детство? Заглянем в закулисье театра куколв царство потерянного времени..- И самые сокровенные желания детей -что они написали Деду Морозу?..- Жаркие танцы родом из Африки.В современной интерпретации.- Деревянная сказка суздальского мастера. Ожившие персонажи из детства.