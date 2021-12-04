Юрист Оксана Красовская объяснила, какие важные изменения по пенсиям в России ждет народ с нового года.

Юрист Оксана Красовская объяснила, какие важные изменения по пенсиям в России ждет народ с нового года.С 1 января пожилых россиян ждет оченьмного новшеств. Многие пенсионеры будут получать больше, а порядок получения выплат станетпроще. Так, станет легче порядок назначения пенсии в России по предложениюцентра занятости.С нового года гражданин имеет правопопросить о переводе недополученной им в текущем месяце суммы насвой счет в банке. Об этом можно будет сообщить в заявлении о доставкесоциальной выплаты.По словам юриста Владимира Кузнецова,получить пенсию в России с 1 января 2022 года можно будет раньше текущегомесяца. Это касается тех, кто живет на территории, где введен режим ЧС.Кроме того, автоматически будет назначаться страховаяпенсия по старости. Для этого надо лишь подать заявление через портал госуслуг.Эксперт отметил, что важным новшеством станет освобождение от удержаний из пенсий пожилыхроссиян, признанных банкротами. Еще один пункт касается инвалидов.Страховая пенсия по инвалидности им будет назначаться автоматически с того дня,когда человека признали таковым.Изменится и порядок перевода на пенсию постарости с пенсии по потере кормильца. С 1 января2022 года же это будет происходить автоматически.Кроме того, проживающие на селепенсионеры, которые отработали там не менее 30 лет, получают надбавку в размере25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Если человек переезжает вгород или его поселение теряет статус сельского, то надбавку снимают. С 1января человек будет получать ее даже после переезда в город.Женщин старше 40 лет и мужчинстарше 45 лет будут информировать о суммах их пенсионных накоплений иправах на выплаты. Также будет рассказываться о предполагаемомразмере страховой пенсии по старости.В Москве пенсионерам, которые имеютпостоянную регистрацию и проживают в столице более десяти лет, доплата будетпроизводиться до 21 193 рублей. Людям, которые получают пенсии в минимальныхразмерах, но не имеют постоянной регистрации или имеют, но не прожили в городедесять лет, будут доплачивать до 14 009 рублей.