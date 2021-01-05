Сегодня в итоговом выпуске дня.
Сегодня в итоговом выпуске дня.
Пожароопасный период!
Пожароопасный январь... В Вязниковском районе загорелся торговый павильон - первые дни нового года бьют рекорды по пожарам.
Новый год в колонии
- Дед Мороз пришел ...в головинскую женскую колонию. Новогодняя благотворительная акция от волонтёров центра Александра Гезалова.
Сырмарка в Богдарне
Русские тройки с характером, редкие виды сыров и по-настоящему русские угощения на быструю руку- Сырмарка в Петушинском районе. Почему стоит заглянуть туда именно зимой?