Сегодня в итоговом выпуске дня.

Сегодня в итоговом выпуске дня.Пожароопасный период!Пожароопасный январь... В Вязниковском районе загорелся торговый павильон - первые дни нового года бьют рекорды по пожарам.Новый год в колонии- Дед Мороз пришел ...в головинскую женскую колонию. Новогодняя благотворительная акция от волонтёров центра Александра Гезалова.Сырмарка в БогдарнеРусские тройки с характером, редкие виды сыров и по-настоящему русские угощения на быструю руку- Сырмарка в Петушинском районе. Почему стоит заглянуть туда именно зимой?