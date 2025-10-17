В администрации Петушинского района обсудили развитие транспортной инфраструктуры Покрова. Главная задача — оформить официальную автостанцию на остановке «Мотель-Покров», чтобы жителям

В администрации Петушинского района обсудили развитие транспортной инфраструктуры Покрова. Главная задача — оформить официальную автостанцию на остановке «Мотель-Покров», чтобы жителям не приходилось платить полный тариф до Владимира. Об этом сообщил глава администрации Петушинского района Александр Курбатов в своих соцсетях. На данный момент в Покрове работают два перевозчика, перевозящие пассажиров преимущественно до железнодорожной станции. Весной и