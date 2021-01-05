Рождественская Сырмарка в агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня». На прилавках - мясные и молочные продукты от Джона Кописки и других производителей. В программе — экскурсии по агроферме и сыроварне, конные представления и катания на санях.

Рождественская Сырмарка в агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня». На прилавках - мясные и молочные продукты от Джона Кописки и других производителей. В программе — экскурсии по агроферме и сыроварне, конные представления и катания на санях.Две русские тройки. Орловская и Вятская. Этот лошадиный "ансамбль" - высокое искусство, рассказывает начальник конного клуба Василий Минчев. Лошади должны стать одним целым, чтобы двигаться в тройке. И это задача коневода- усмирить их характеры.Василий Минчев, начальник конно-спортивного клуба в АТК «Богдарня»:- Как она была издревле на Руси,она работала. В таком виде она и сохраняется. Не просто статуэтка - лишь бы она была. Вот, вы видите, она работает. Вчера другая работала. Вот попеременно, да.В Богдарне чтут традиции. Здесь живет 21 лошадь. Они выступают на соревнованиях, участвуют в шоу. Посмотреть на них приезжают со всего мира. ЗдЕнек ШЕе живет в Праге. Он на Сырмарке уже во второй раз - они с дочкой Аней хотели посетить Богдарню именно зимой.Зденек Шее:- В Чехии такое не показывают. Такое хорошее настроение народа. Удовольствие. Не только мое, я думаю, всех. Даже не нужно брать интервью, и так понятно, какая атмосфера здесь отличная.Многие гости узнали о Сырмарке через ютуб-канал, рассказывает сын владельца агрокомплекса Василий Кописки. В прошлом году угощения владимирских сыроваров даже пробовала гостья из Азии! На канале "Кописки-лайф" семья рассказывает о жизни на ферме. И о главном проекте - Сырмарке. Она проводится в Богдарне несколько раз в год.Василий Кописки организатор Сырмарки :- Это открытая ярмарка. Где люди могут прийти и продавать всё, что они производят у себя дома. ))Фермера Михаила Губина здесь уже знают. Козьи, коровьи и овечьи домашние сыры. Есть сыр с плесенью, с базиликом винный сыр, шашлычный - его можно жарить на шампурах. И знаменитый сыр из коровьего молока Монтерей - с двухлетней выдержкой.Михаил Губин, фермер из Балашихи:- Хочется сказать спасибо, что нас приглашают сюда.У нас появились постоянные покупатели, которые нас ждут. И приезжают сюда именно покупать нашу продукцию.На Сырмарке - и мясные деликатесы. Сыровяленые, сырокопченые, варенокопченые. И главный хит - каша с мясом, а так же солянка, картошка с мясом и другие русские блюда - порционно, в банке. Для тех, кто не успевает приготовить ужин, но любит домашнее.Эдуард Миронов, фермер:- Особенно москвичи берут очень хорошо. Потому что приезжают, по 30 банок берут у меня. Я их спрашиваю- почему? Они говорят - работаем целыми днями, до 10 вечера. Удобно: открыл, разогрел, съел.На новогоднюю Сырмарку в Богдарню можно попасть до 7 января. Вход свободный.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.