Сегодня в Судогде прошло торжественное открытие 22-го Всероссийского турнира юных хоккеистов. На...

Сегодня в Судогде прошло торжественное открытие 22-го Всероссийского турнира юных хоккеистов. На церемонию прибыл губернатор Александр Авдеев. Напомним, турнир посвящён памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина.Сегодня на льду наша команда "Судогодец" играет с ребятами из "Балтача" Республики Татарстан. Ежегодно Рагулинский турнир принимает юных хоккеистов из самых разных уголков страны. Тверской, Кемеровской, Ленинградской, Тюменской областей, республик Удмуртия и Башкорстостан. В этом году победителя "Золотой шайбы" определят 10 января, тогда же пройдёт торжественное закрытие турнира. И конечно же, болеем за наших. Репортаж о первых ледовых схватках смотрите сегодня в итоговом выпуске программы "Вести-Владимир".И сегодня в Судогде во время Рагулинского турнира глава региона Александр Авдеев исполнил новогоднюю мечту одного из юных земляков.Губернатор вручил начинающему хоккеисту Фёдору Лизунову подарок - клюшку "Заряд". "Заряженную на победы". Открытку-шар с желанием Федора Лизунова из Ковровского района Александр Авдеев в числе других снял с новогоднего дерева в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Фёдор Лизунов мечтает посвятить себя профессиональному хоккею, а пока играет за мелеховский "Атлант".