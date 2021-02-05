Строительство суздальского “Зарядья” идет с нарушениями. Такой вердикт вынесла инспекция по охране объектов культурного наследия в ответ на жалобы местных жителей. Весь прошлый год

Строительство суздальского “Зарядья” идет с нарушениями. Такой вердикт вынесла инспекция по охране объектов культурного наследия в ответ на жалобы местных жителей. Весь прошлый год суздальцы рассказывали о проблемах, связанных со строительством нового парка. Это видео местные жители записывали еще в ноябре прошлого года. Техника разбила спуск с Кабацкой горы, которая находится рядом с Торговыми рядами.