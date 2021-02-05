Заборы появятся возле «зебр» на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко, Мира и Батурина, а также на перекрёстке Мира и Горького.

Владимирский «Центр управления городскими дорогами» получил от судебных приставов исполнительный лист на установку ограждений возле пешеходных переходов.Заборы появятся возле «зебр» на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко, Мира и Батурина, а также на перекрёстке Мира и Горького.Отметим, что подобное благоустройство – требования федерального законодательства, в котором указано, что препятствия защищают пешеходов от возможного выезда автомобилей на тротуар.