Обильные осадки начались с вечера четверга. Коммунальщики сейчас продолжают устранять последствия непогоды.

Владимирскую область опять накрыла волна снегопадов. Обильные осадки начались с вечера четверга. Коммунальщики сейчас продолжают устранять последствия непогоды.Так во Владимире на борьбу с заносами вышли 58 единиц техники и 70 рабочих. Сначала они посыпали дороги песко-соляной смесью. Затем приступили к расчистке улиц, в том числе в отдаленных микрорайонах. Городские тротуары от снега расчищают 11 трАкторов. В «Центре управления городскими дорогами» сообщили, что работы по уборке снега будут идти "до победного". По вопросам уборки Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефонам 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.