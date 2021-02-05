Во Владимире будут судить аферистов, которые обманули вкладчиков на 9,5 миллионов рублей. Двоих жителей Кольчугино и Собинки обвиняют в мошенничестве, совершённое группой лиц. Как сообщают

Во Владимире будут судить аферистов, которые обманули вкладчиков на 9,5 миллионов рублей. Двоих жителей Кольчугино и Собинки обвиняют в мошенничестве, совершённое группой лиц. Как сообщают прокуроры, в 2017-м году двое мужчин разработали план, чтобы нажиться на доверчивых жителях Владимирской области. Злоумышленники создали видимость успешной фирмы, которая принимает у людей вклады на условиях выплаты высоких процентов.