За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 709 летальных исходов.
По информации на 5 февраля, ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 709 летальных исходов.
Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Добавим, что 21 406 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи вылечили от ковида 157 человек.