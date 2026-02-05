Сидят два мужика в больнице, хворают. Подсадили к ним хохла. Тот набил полную тумбочку салом и на каждую процедуру шмат сала забирает, а потом приносит и обратно в тумбочку. Хлопцам жрать охота, забодал горох, ну, один другому:
- Лелик, давай кусок стыбзим да захаваем.
Сперли, сожрали, тут хохол приперся, тумбочку открыл.
- Хлопци, ви мое сальцо нэ бачылы?
- Да нет, а шо сперли? От собаки.
- Та цэ ни страшно, просто врач казав писле кажной процедури ж**у салом протирать.
Один мужичок на другого смотрит.
- Я тебе говорил, падло, что г***ом воняет, а ты, ""хавай, копченое"".
еще анекдот!