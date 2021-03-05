Безопасны ли продаваемые в регионе цветы? Этот вопрос особенно актуален перед 8 марта. У сотрудников Россельхознадзора сейчас горячая пора. Они проводят рейды по цветочным торговым точкам.

Безопасны ли продаваемые в регионе цветы? Этот вопрос особенно актуален перед 8 марта. У сотрудников Россельхознадзора сейчас горячая пора. Они проводят рейды по цветочным торговым точкам. Всего сотрудники надзорного ведомства проверили свыше 30 тысяч цветов и горшечных растений. В области торгуют как импортной продукцией, из Эквадора, Израиля, Колумбии, Нидерландов и Кении, так и отечественной. В