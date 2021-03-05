В старинном селе Архангел Меленковского района строят дом детского творчества. Идея принадлежит многодетным родителям - Василию и Наталье Александровым. Их семья ( Александровы воспитывают 8 детей) получила всероссийское признание в номинации Сельская семья. А вот какими традициями сильна? И почему именно земля придала силы?

В старинном селе Архангел Меленковского района строят дом детского творчества. Идея принадлежит многодетным родителям - Василию и Наталье Александровым. Их семья ( Александровы воспитывают 8 детей) получила всероссийское признание в номинации "Сельская семья". А вот какими традициями сильна? И почему именно земля "придала силы"?В их тёплом доме- запах свежего деревенского хлеба и берёзовой щепы. Глава семьи Василий ловко управляется с ухватом. И растапливает самовар. 19-ого века, кстати. Русская печь- живой символ домашнего очага и патриархального уклада. В красном углу- иконы. А ещё здесь всегда рады гостям. У ворот их встречают младшие Александровы. Петр и Павел со старшей сестрой Василисой. С праздничным грузом к многодетной семье Александровых приехал региональный омбудсмен Геннадий Прохорычев. Уполномоченный по правам ребёнка передает подарки от известного российского общественника Александра Гезалова и его наставнического центра. Детская одежда, коляска, книги, развивающие игрушки.- Это к 8-ому марта косметика для женщин, здесь и шампуни и маски, а это вот для всех.Наталья и Василий Александровы воспитывают восьмерых детей. Старшей дочери Анастасии- уже 17. Она сейчас на учёбе в Иванове. Пете- всего полтора. Большая дружная православная семья Александровых- победители всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья". Обладатели ордена "Родительская слава" и Патриаршего ордена Материнства. Смыслом их жизни стали дети. А ещё- "возвращение к истокам". В прошлом супруги- городские жители. Но гармонию и спокойствие обрели только здесь. В деревне Верхоунжа Меленковского района.Василий Александров, многодетный отец:- От земли исходит такая благодать. Сила и духа, и воли. Спокойствия. Бывает, что в городе нанервничаешься, или во Владимир по делам съездишь, возвращаешься, и понимаешь- в гнезде.Василий- выпускник художественно-реставрационного училища имени Мухина в Санкт-Петербурге. А вырос на древней псковской земле. Как говорит сам, в знаменитом Псково-Печерском монастыре. Наталья- родом из Ивановской области. Педагог, музыкант, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. А познакомилась пара в столице. Василий трудился в Сретенской обители. Наталья - в крупной фирме. Когда поняли, что стресс и выгорание "зашкаливают", решили всё изменить. Радости деревенской жизни познали не сразу. Но и здесь освоили "общественную ниву".Наталья Александрова, многодетная мама:- Дело, которое мы ведём. 12 лет мы воспитываем не только своих детишек, но и всех деревенских. Я как педагог смогла себя реализовать. У нас воскресная школа, мы занимаемся.С печки смотрят несколько пар одинаковых глаз. Поддержка и взаимопомощь- главное правило Александровых. О других традициях рассказывает и 15-летний Даниил.Даниил Александров:- Готовимся к Пасхе. Отмечаем всегда. На Рождество ходим колядовать... Вся семья- творческая... Это соло от Василисы. А это старшая... Выступает в столице. На одной сцене с лучшими артистами страны.Быть ближе к земле- непросто. Это ежедневный тяжёлый труд. Обязанности каждого определены. Живут натуральным хозяйством. На подворье- корова, овцы, козы. И гордость семьи- тяжеловоз-полукровка Буян.Василий Александров, многодетный отец:- Возит дрова, сено. Когда картошку сеем. Он пашет. Трактор не надо нанимать... Детскую площадку перед домом Василий, кстати, сделал сам.А этот новый и очень важный проект Александровых - для всех сельских ребят. В старинном селе Архангел строится Дом Детского творчества. Потенциальных воспитанников - 3 сотни. Программа будет плотной и очень интересной.Наталья Александрова, многодетная мать:Будут ходить дети не только села Архангел, но и всей округи. Множество кружков планируруем. Это и художественная гимнастика, и керамика, и столярное дело))Работы впереди много. В Доме детского творчества- 2 этажа. Второй уже подвели под крышу. Задача- обустроить для детей просторные и комфортные помещения.- Когда-то в этом здании находился сельский магазин. На стенах остались вывески советского времени. Работы по восстановлению начались около года назад. Супруги Александровы надеются, что Центр детского творчества откроется к сентябрю.Александровы благодарят всех, кто поддержал проект. Настоятеля храма села Архангел, местного мецената- директора пилорамы, который помог стройматериалами. Навстречу пошла и администрация. Важно не просто достроить Центр. Его предстоит оборудовать. Будет необходимо всё: от музыкальных инструментов до канцтоваров. Супруги уверены: Дому детского творчества- быть! И это ещё одно доказательство: российская деревня жива.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир"