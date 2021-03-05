Внеочередное заседание «социального» комитета ЗС пришло у выводу, что департаменту здравоохранения с решением проблемы не справиться.

Внеочередное заседание «социального» комитета ЗС пришло у выводу, что департаменту здравоохранения с решением проблемы не справиться.Были приглашены не только директор депздрава Елена Утемова, но и руководство ООО «Медилон-Фармимэкс», занимающегося поставкой льготных медикаментов, территориального подразделения Росздравнадзора, ФОМС, а также представителей областной Общественной палаты, сообщила пресс-служба ЗС.Выяснилось, что на отсроченном обслуживании в аптеках лежит около 4 тысяч рецептов. При том, что также людям многократно просто отказывали в выписке препаратов.Среди причин опять были названы переход к новой, централизованной системе закупок льготных лекарств, несвоевременное проведение торгов и некорректное планирование. Такде Едена Утемова назвала саботажем работу аптечного склада. И серьезные кадровые проблемы в самом департаменте здравоохранения.Кроме того, претензии были высказаны в адрес врачей, которые "выписывают препараты без учета их реального наличия в торговой сети". Что руководитель областной «злоупотреблением полномочиями».В придачу, выявилось расхождение в цифрах по поставкам льготных лекарств и у департамента здравоохранения и Росздравнадзора. 11 марта Росздравнадзор представит итоги масштабной проверки.-Есть все основания полагать, что окончательно проблема не будет решена ни к середине марта, ни к 1 апреля - подвел итог обсуждения председатель комитета по соцполитике Сергей Бирюков. - Поэтому нужны системные решения. Мы предлагаем проектный вариант работы, к которому будут привлечены не только силы профильного департамента (в силу их тяжелой кадровой ситуации весьма скромные), но и потенциал всей областной администрации. Мы просим губернатора еще раз обратить самое пристальное внимание на острейшую ситуацию, дать ей свою оценку и впредь избегать резких мер, способных спровоцировать ухудшение качества жизни граждан. У депутатов есть также предложение создать рабочую группу для обеспечения депутатского и общественного контроля за решением вопроса льготного обеспечения лекарствами.