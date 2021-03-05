В японском Токио местный житель создал телефонную будку для общения с умершими родственниками. Необычное сооружение пользуется большой популярностью среди населения. Поводом для ..

В японском Токио местный житель создал телефонную будку для общения с умершими родственниками. Необычное сооружение пользуется большой популярностью среди населения.Поводом для создания такой будки стало "Великое землетрясение" в марте 2011 года, в результате которого погибли тысячи людей. Изобретатель решил дать их родственникам возможность поговорить с ушедшими членами семей: войдя в будку, они могут набрать номер телефона покойного и рассказать им о последних новостях, сообщает