Порыв водопровода произошёл под проезжей частью возле завода “Автоприбор”. Сотрудники “Владимирводоканала” устраняют дефект на 500-миллиметровом водопроводе на Большой

Порыв водопровода произошёл под проезжей частью возле завода “Автоприбор”. Сотрудники “Владимирводоканала” устраняют дефект на 500-миллиметровом водопроводе на Большой Нижегородской. Как нам сообщили в пресс-службе “Владимирводоканала”, порыв спровоцировала подвижка грунта, которая могла произойти из-за смены резкой смены температуры. Ремонт коммунальщики планируют завершить к 18:00. Работы проводятся в районе разделительной полосы проезжей части. Так что движение перекрыто