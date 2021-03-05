38-летнего жителя Радужного приговорили к лишению свободы за то, что распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника полиции. Как установили следствие и суд, 23 января 2021 года обвиняемый

38-летнего жителя Радужного приговорили к лишению свободы за то, что распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника полиции. Как установили следствие и суд, 23 января 2021 года обвиняемый участвовал в несанкционированном митинге на Театральной площади во Владимире, где распылил содержимое газового баллончика в лицо сотрудника регионального УМВД, который находился при исполнении своих должностных обязанностей. Мужчина попытался