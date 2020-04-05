05.04.2020

2020-04-05 11:15:07

Владимирский хлебокомбинат доставит продукты пенсионерам, находящимся в самоизоляции

Литр молока, килограмм муки и хлеб - такой соц.пакет необходимых продуктов предлагает Владимирский хлебокомбинат пенсионерам города. И все - за 100 рублей.

Для заказа социального пакета необходимо - позвонить по единому номеру (4922) 77-90-50 ежедневно с 8:00 до 11:00. Продукты доставляются курьером каждый день, с 14 до 18 часов, по указанному адресу, до двери, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

При получении пакета необходимо предъявить пенсионное удостоверение.