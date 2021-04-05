За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России раскрыли убийство курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России. Сообщается на сайте .Преступление было совершено в феврале 2014 года на улице Уточкина города Санкт-Петербурга. По имеющейся информации, неизвестный мужчина из огнестрельного оружия выстрелил в 19-летнего курсанта 2-го курса Университета, который после учебы возвращался домой в форменном обмундировании.«Работа по раскрытию преступления находилась на контроле руководства МВД России.В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий получена информация о возможной причастности к совершению противоправного деяния жителя города Санкт-Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы.Фигурант дал признательные показания, которые объективно подтверждают результаты розыскной работы и следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следователем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «л» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.Изображение сайта