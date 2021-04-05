Семья поместила свою полуживую бабушку-старушку в самый дорогой дом для престарелых. На следующий день они наблюдают, как чисто вымытую, одетую куколкой, старушку везут на прогулку в кресле-каталке две медсестры.
Вокруг - прекрасный, цветущий сад.
Вдруг бабуся начинает клониться насторону - медсестра её поддерживает и усаживает прямо. Бабуся начинает заваливаться в другую сторону - другая медсестра её поддерживает и опять усаживает прямо. И так несколько раз.
Родственники, обрадованные заботливым отношением, подходят к бабусе с расспросами о её первом дне в доме.
- Всё прекрасно, - отвечает бабуся, - вот только эти две сучки мне никак пёрднуть не дадут.
еще анекдот!