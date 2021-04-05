Съезд на Ерофеевский спуск со стороны Почтового переулка и улицы Подбельского закрыт. На такие меры городские власти пошли, чтобы оградить автомобилистов от проезда рядом с аварийным

Съезд на Ерофеевский спуск со стороны Почтового переулка и улицы Подбельского закрыт. На такие меры городские власти пошли, чтобы оградить автомобилистов от проезда рядом с аварийным зданием бывшего областного сборного пункта. Напомним, 3 апреля в мэрии сообщили о переносе остановки общественного транспорта на Ерофеевском спуске. Причина та же – аварийное состояние здания Минобороны на Большой