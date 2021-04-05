Женщина нашла карту на улице и распорядилась чужими деньгами по своему усмотрению.

Следователями ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В начале марта в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что с принадлежащего ей банковского счета пропали деньги. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали операции по счету.В результате по подозрению в хищении денег была задержана 49-летняя местная жительница.Женщина призналась, что нашла карту на улице и распорядилась находившимся на ней деньгами по своему усмотрению. Фигурантка несколько раз расплатилась картой в магазинах города, потратив в общей сложности более 6 700 рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.