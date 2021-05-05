Наши хоккеисты-любители сыграли уже две игры.

В Сочи проходит финал десятого юбилейного чемпионата Ночной хоккейной лиги. В дивизионе "Лига Будущих чемпионов" принимает участие и команда Владимирской области.Наши хоккеисты-любители сыграли уже две игры. И в обеих потерпели поражение. Со счетом 2:4 уступили ленинградской команде “Хорс”, а в матче с алтайской командой “Бочкари» пропустили три шайбы. Счет 0:3. Впереди еще одна игра с хоккеистами из Камчатского края. Напомним, финал НХЛ стартовал накануне. Победители чемпионата получат грант на строительство крытой ледовой арены. Участников чемпионата поприветствовал Президент Владимир Путин. В этом году он не примет участие в гала-матче, который состоится 10 мая.