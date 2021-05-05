Спасатели, полицейские и чиновники провели рейд в Ленинском районе города Владимира. Цель – обнаружить нарушителей особого противопожарного режима. В районе Мосино надзорщики нашли

Спасатели, полицейские и чиновники провели рейд в Ленинском районе города Владимира. Цель – обнаружить нарушителей особого противопожарного режима. В районе Мосино надзорщики нашли земельный участок, который зарос сухостоем. Собственник земли не проводил долгое время работы по облагораживанию территории. Захламленный участок расположен рядом с жилыми домами, так что сухая трава представляет угрозу – она может вспыхнуть.