Значит убегают Василий Иванович с Петькой от белых. Забежали во двор а дальше все бежать некуда, а во дворе и спрятатся негде... Тут глядь - шкура коровья валяеться. Ну они в шкурку, то обрядились. Ходят по двору мычат!
Заходят белые смотрят корова тощая, ну давай ей сена дадим. Ну давай, так давай. Принисли. А Петька:
- Василь Иваныч я это есть не буду.
- Жри Петька! - говорит Чапай
Ну сожрал Петька солому. Тут раз белые снова сено несут. Ну Петька в слезы мол небуду, а Чапай:
- Жри кому говорят!
Ну Петька ест и плачет и смеется, плачет и смется.
- Четы Петька плачеш? - Спрашивает Чапай
- Да жрать это не могу!
- А смеешься?
- Да белые быка ведут!
еще анекдот!