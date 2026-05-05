Валентина и её супруг Виктор воспитывают двенадцать детей.
Указ президента РФ Владимира Путина отметил многодетных матерей из разных регионов за вклад в укрепление семьи и воспитание подрастающего поколения.
Среди награждённых — Валентина и Виктор Мереуца из Александрова, которые воспитывают двенадцать детей.
Супруг Валентины служит в храме преподобного Серафима Саровского в Александрове, а сама Валентина в 2018 году уже была награждена знаком материнства I степени от патриарха Кирилла.
Правительство Владимирской области поздравило Валентину и всю ее большую семью с высокой государственной наградой.