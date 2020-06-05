Лина Арифулина на протяжении пяти сезонов работала наФабрике звезд. Продюсер раскрыл секреты шоу.

Лина Арифулина на протяжении пяти сезонов работала на"Фабрике звезд". Продюсер раскрыл секреты шоу.На телепроекте "Фабрика звезд" Лина Арифулина отвечала за все номера и творческие эксперименты участников. Шоу породило таких ныне известных артистов как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Тимати и многих других.Часто Арифулиной приходилось критиковать своих подопечных. А еще случались и другие ситуации. "Помню, вот Тимати всегда подходил и говорил: "Лина, я могу дать денег на свой номер". На что я ему всегда отвечала: "Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим", – вспомнила Лина Арифулина во время беседы с известной ведущей Яной Чуриковой. Кстати, в свое время именно она вела шоу "Фабрика звезд".Продюсер гордится успехами своих бывших питомцев. "Я вот помню, какой Ира Дубцова пришла на проект. Такая угловатая, чем-то даже похожая на мальчика. А какая она сейчас стала – просто шикарная! Полина Гагарина тоже очень изменилась. Сейчас она настоящая дива", – похвалила бывших участниц телепроекта Лина Арифулина.5 Апр 2020 в 1:51 PDT"Проект "Фабрика звезд" – это пример, как одна хорошая идея способна изменить буквально все вокруг. Нам удалось сделать что-то совершенно новое и уникальное! Завладеть сердцами миллионов людей. Как давно это было!" – сокрушенно отметила Лина Арифулина у себя в "Инстаграм".Напомним, что Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) был участником четвертого сезона "Фабрики звезд". Именно . После завершения шоу рэпер вместе с друзьями организовал группу "Банда", но она просуществовала недолго. Сейчас же Тимати является продюсером лейбла Black Star, руководит несколькими бизнес-проектами и выступает сольно.