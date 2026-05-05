а) Японцы едят очень мало жира и поэтому сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
б) Французы едят достаточно жирной пищи, но сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
в) В Индии практически не пьют вина, поэтому сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
г) В Испании, наоборот, пьют много вина, но сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
д) В Алжире практически не занимаются сексом, поэтому сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
е) В Бразилии все время трахаются, но при этом сердечных заболеваний у них гораздо меньше, чем в США и Англии.
ВЫВОД: Пей, жри, трахайся сколько угодно: то, что убивает - это английский язык.
еще анекдот!