Окончившие обучение сотрудники направились для прохождения службы в различные подразделения полиции.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. Сотрудники успешно прошли курс подготовки и выдержали квалификационные экзамены на профессиональную пригодность. Выпускники приступят к самостоятельному несению службы в подразделениях полиции разных районов области.За период обучения слушатели улучшили свои знания в правовых дисциплинах, прошли огневую и физическую подготовку, зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными сотрудниками.Несмотря на интенсивную служебную и учебную нагрузку, слушатели проявили стремление к знаниям, приобретению уверенных практических навыков, показали высокие результаты на выпускных экзаменах. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра выпускникам были вручены благодарности.Одновременно с выпуском прошла и церемония принятия присяги слушателями, прибывшими на обучение по программе профессиональной подготовки среднего и старшего начальствующего состава.Сотрудники областного Управления МВД и территориальных подразделений на районном уровне успешно прошедших стажировку и получивших первые специальные звания, дали клятву достойно исполнять служебный долг.С пожеланиями успешного преодоления непростого пути, получения знаний и навыков необходимых каждому сотруднику, для выполнения возложенных на полицию задач обратился начальник ЦПП полковник полиции Александр Зеленов. Напутственные слова слушателям адресовал председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области Борис Пелевин, который отметил, что молодым сотрудникам еще предстоит пройти путь получения знаний и навыков, необходимых каждому полицейскому, и поздравил коллег, отметив сложность и значимость выбранной ими профессии, а также необходимость полной самоотдачи.Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.Завершилась церемония торжественным маршем по Аллее памяти Центра.