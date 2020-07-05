Его несколько часов искали по всей деревне

В деревне Раменье Суздальского района ночью 4 июля спасатели обнаружили тело 8-летнего утонувшего мальчика. Предварительно, ребёнок не смогу удержаться на плаву и утонул.По информации пресс-службы СК РФ, пропал он вечером 3 июля, когда не вернулся домой. Друзья и родители забили тревогу и вызвали спасателей и волонтёров. Те искали мальчика несколько часов, пока один из сотрудников МЧС не нашёл его тело на дне Нерли.