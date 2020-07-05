Муж, большой поклонник бокса, готовится к зрелищу- матчу на звание чемпиона мира. Чтобы жена не мешала созерцать это зрелище с удовльствием, он с утра отпросился с работы, забежал в гастраномчик, купленную бутылку положил в морозилку, навел в квартире порядок, приготовил ужин, встретил жену, угостил ужином. Перед началом матча вынул из кипятка креветочки, устроился с удвольствием в кресло, налил в рюмочку водочки, взял в руки креветочку.... Гонг. Но.... в первую же секунду претендент валит наповал соперника. Гонг.... :-(((((( Мужик сидит тупо смотрит на экран (ни зрелища, ни удвольствия).
Жена из проема дверей:
- Ну теперь то ты можешь меня понять?
еще анекдот!