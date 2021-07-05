Правительство России обсуждает возможность увеличения доходов от сбора налогов в стране на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщили отечественные журналисты со ссылкой на некоего ..

Правительство России обсуждает возможность увеличения доходов от сбора налогов в стране на 400 миллиардов рублей. Об этом сообщили отечественные журналисты со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника и источники, близкие к кабмину.Источники российских СМИ рассказали, что свыше 100 миллиардов рублей власти хотят получить с помощью повышения налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Ещё порядка 90 миллиардов может привести изменение налогообложения дополнительного дохода для нефтяной сферы. По 100 миллиардов рублей правительство планирует выручить с модернизации акцизной системы и поправок в систему налогообложения состоятельных граждан, сообщает телеканал "".