Мужику подарили попугая. Дорогого, красивого.
Но… ругается очень.
— И жена твоя , и теща твоя, и сам ты ,хозяин …трам-тарам-тарам!
Мужик уговаривал-уговаривал, клетку накрывал — никакого сладу с попугаем нет. Подумал — и засунул его в холодильник. Минут десять продолжались стук и жуткие ругательства, и вдруг — тишина.
Мужик открывает дверцу — из холодильника попугай тихо:
— Извините, был неправ, страшно раскаиваюсь, и жена ваша, и теща, и вы сами чудесные люди, не разобрался, ПРОСТИТЕ!!!
Мужик , растроганно:
— Ну ладно, с кем не бывает, забудь!
Попугай, ещё тише:
— Простите, а можно вопросик? А ЧТО ВАМ КУРИЦА СДЕЛАЛА?!?
еще анекдот!