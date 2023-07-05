Энергетики Владимирской области обновили личный кабинет по услугам ЖКХ. Личный кабинет по услугам...

Энергетики Владимирской области обновили личный кабинет по услугам ЖКХ.Личный кабинет по услугам ЖКХ на сайте «Энергосбыт Волга» стал ещё удобнее для клиентов. Был реализован ряд нововведений: упрощена навигация и обновлён дизайн. Для повышения безопасности персональных данных пользователей вводится второй фактор для входа в личный кабинет. Кроме того, клиенты, получающие единую квитанцию с начислениями за водоснабжение, смогут передавать показания счётчиков воды онлайн.Внедрённые изменения помогут клиентам «Энергосбыт Волга» экономить время на решении многих вопросов, связанных с электроснабжением и услугами ЖКХ. Обновлённый функционал личного кабинета позволяет:-передавать показания приборов учёта электроэнергии и воды;-оплачивать единую квитанцию за услуги ЖКХ;-контролировать состояние лицевого счёта;-просматривать историю операций по лицевому счёту;-добавлять несколько лицевых счетов (за квартиру, дом, дачу, счета родителей и т.д.);-выгружать чеки за оплату услуг ЖКХ;-хранить и просматривать квитанции за услуги ЖКХ;-направлять обращения специалистам компании.Получить консультацию по работе с обновлённым личным кабинетом по услугам ЖКХ можно в контактном центре по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.Фото: https://www.pxfuel.com