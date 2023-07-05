Десять лет на страже законных интересов жителей региона. В июле 2013 года был принят областной...
<a href="https://33live.ru/novosti/05-07-2023-upolnomochennyj-po-pravam-cheloveka-lyudmila-romanova-rasskazala-kak-segodnya-vyglyadit-pravozashhitnaya-karta-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Уполномоченный по правам человека Людмила Романова рассказала, как сегодня выглядит правозащитная карта Владимирской области</a> - Десять лет на страже законных интересов жителей региона. В июле 2013 года был принят областной...
[url=https://33live.ru/novosti/05-07-2023-upolnomochennyj-po-pravam-cheloveka-lyudmila-romanova-rasskazala-kak-segodnya-vyglyadit-pravozashhitnaya-karta-vladimirskoj-oblasti.html]Уполномоченный по правам человека Людмила Романова рассказала, как сегодня выглядит правозащитная карта Владимирской области[/url] - Десять лет на страже законных интересов жителей региона. В июле 2013 года был принят областной...