Десять лет на страже законных интересов жителей региона. В июле 2013 года был принят областной...

Десять лет на страже законных интересов жителей региона. В июле 2013 года был принят областной "Закон об уполномоченном по правам человека". Какой объем работы проделан? Как сегодня выглядит "правозащитная" карта Владимирской области? И каковы основные принципы работы омбудсмена? Марии Платанюк рассказала Уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова.