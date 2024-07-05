Инженерная команда РТК-Сервис реализовала масштабный проект по увеличению пропускной способности и модернизировала оборудование BRAS на сети «Ростелекома». Работы выполнены без перерывов

Инженерная команда РТК-Сервис реализовала масштабный проект по увеличению пропускной способности и модернизировала оборудование BRAS на сети «Ростелекома». Работы выполнены без перерывов или сбоев в работе инфраструктуры сети. Центр компетенций по сетевым технологиям компании РТК-Сервис по заказу «Ростелекома» провел модернизацию более 60 устройств сетевого оборудования BRAS и увеличил пропускную способность сети оператора до стандарта 1Gbps в 36