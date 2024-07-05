Перед Днём семьи, любви и верности, который отмечается, 8 июля, во Владимирской области стартует настоящий свадебный бум.

Перед Днём семьи, любви и верности, который отмечается, 8 июля, во Владимирской области стартует настоящий свадебный бум. В эти дни десятки молодых пар решили узаконить свои отношения.Праздничные регистрации брака состоятся 5,6 и 8 июля. Так, в Муроме союз скрепят 56 пар из разных городов нашей страны. Причём 30 из них поженятся непосредственно в День семьи, любви и верности.Ещё более 70 пар вступят в брак во Владимире и в Суздале.