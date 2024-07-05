Нарушители заплатят до 25 тыс. рублей.

Полицейским во Владимирской области было предоставлено право выписывать штрафы за нарушение закона о тишине, как сообщила пресс-служба правительства региона. Они будут не только фиксировать нарушения и собирать доказательства, но и осуществлять весь процесс составления административных протоколов.Согласно закону, запрещено создавать шум с 22:00 до 6:00 в будние дни, до 9:00 утра в выходные и праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно. Это означает, что нельзя громко включать телевизоры и музыку, кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику или проводить ремонт в указанные часы. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 10 тыс. рублей для юридических лиц.Повторные нарушения могут привести к увеличению штрафов до 5, 10 и 25 тыс. рублей соответственно.