Теперь полицейские наделены полномочиями составлять административный протокол, связанный с нарушением тишины. Ранее областной закон не давал такой возможности и проблему с шумными

Теперь полицейские наделены полномочиями составлять административный протокол, связанный с нарушением тишины. Ранее областной закон не давал такой возможности и проблему с шумными соседями нужно было решать через местную администрацию. Такая система была неэффективной, поскольку усложняла и затягивала процесс реагирования на шум. Были нужны дополнительные ресурсы и время для передачи информации и дела в органы местного