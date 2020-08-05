Пошёл в лес за грибами и пропал. Зачастую так и происходит в летне-осенний период, когда в лесах полно грибов и ягод. Чтобы отработать навыки поиска людей сотрудники МЧС, полиции и

Пошёл в лес за грибами и пропал. Зачастую так и происходит в летне-осенний период, когда в лесах полно грибов и ягод. Чтобы отработать навыки поиска людей сотрудники МЧС, полиции и поисково-спасательного отряда Лиза Алерт ежегодно проводят учения. По статистике, лишь с июля к поисковикам поступило более 70 обращений о потерявшихся в лесу людях. Всего же