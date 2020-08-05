Пошёл в лес за грибами и пропал. Зачастую так и происходит в летне-осенний период, когда в лесах полно грибов и ягод. Чтобы отработать навыки поиска людей сотрудники МЧС, полиции и
<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2020-mchs-policiya-i-liza-alert-pokazali-kak-ishhut-lyudej.html" target="_blank">МЧС, полиция и «Лиза Алерт» показали, как ищут людей</a> - Пошёл в лес за грибами и пропал. Зачастую так и происходит в летне-осенний период, когда в лесах полно грибов и ягод. Чтобы отработать навыки поиска людей сотрудники МЧС, полиции и
[url=https://33live.ru/novosti/05-08-2020-mchs-policiya-i-liza-alert-pokazali-kak-ishhut-lyudej.html]МЧС, полиция и «Лиза Алерт» показали, как ищут людей[/url] - Пошёл в лес за грибами и пропал. Зачастую так и происходит в летне-осенний период, когда в лесах полно грибов и ягод. Чтобы отработать навыки поиска людей сотрудники МЧС, полиции и