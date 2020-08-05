В Гороховце будут судить 27-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотиков. В мае этого года, как сообщают в региональном УМВД, его вместе с другом остановили полицейские на

В Гороховце будут судить 27-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотиков. В мае этого года, как сообщают в региональном УМВД, его вместе с другом остановили полицейские на железнодорожной станции в Гороховецком районе. В ходе личного досмотра парень сам вытащил пакетик с белым порошком и пояснил, что приобрел вещество в соседнем регионе для личного потребления. Правоохранители