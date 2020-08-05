4 человека пострадали в результате аварии и пожара на трассе «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». ЧПп случилось утром на 49 км автодороги в Гусь-Хрустальном районе. Как сообщают

4 человека пострадали в результате аварии и пожара на трассе «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». ЧПп случилось утром на 49 км автодороги в Гусь-Хрустальном районе. Как сообщают правоохранители, мужчина 1947 года рождения за рулем ВАЗ 2107 при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем марки Хендай, им управлял молодой человек 1994 года рождения. После столкновения «семерка»