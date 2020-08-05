Как сейчас организован поиск людей и как не потеряться самому - расскажут спасатели МЧС, полицейские и волонтеры организации "Лиза Алерт".

"Найден, жив" - фраза, которую надеются услышать на каждом поиске. Как сейчас организован поиск людей и как не потеряться самому - расскажут спасатели МЧС, полицейские и волонтеры организации "Лиза Алерт". Сегодня они продемонстрируют технику, которую используют для поисковых работ, покажут, как работают кинологи и конная полиция. Подробности смотрите сегодня в наших выпусках «Вестей» в 14.25 и 21.05.