Накануне поздно вечером легковушка загорелась прямо на мосту через Клязьму во Владимире.

Во Владимирской области продолжают гореть автомобили. Так, накануне поздно вечером легковушка загорелась прямо на мосту через Клязьму во Владимире. Площадь пожара составила 6 кв. м. Пожар тушили 10 человек.Сразу после полуночи иномарка загорелась в селе Булатниково Муромского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила также 6 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек.В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, что в минувшую субботу во Владимире машина сгорела вместе с гаражом.