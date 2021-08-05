Комфортные условия обитания позволяют виду активно размножаться.

Жители нескольких районов Владимирской области сообщают о нашествии богомолов. Их появлению способствует аномальная жара.Как отмечают специалисты, последние полтора десятка лет владимирцы регулярно обнаруживают насекомых на улицах. Комфортные условия обитания позволяют виду активно размножаться.«Спаривание происходит весной, к концу лета они вырастают и начинают массово расселяться по территории, поэтому они становятся более заметными», - рассказывают энтомологи.Природный зелёный цвет и строение организма позволяет им хорошо маскироваться и охотиться на добычу. Они питаются беспозвоночными, насекомыми, личинками и пауками. По размеру самцы традиционно меньше самок.Ещё одно своеобразное отличие – ночью насекомое летит на свет, хотя активная фаза жизни выпадает на дневное время суток. Их ареал обитания – сады, огороды, парки.Отметим, что богомолы регулярно встречаются в соседней Нижегородской области, откуда могут мигрировать в 33-ий регион.Что касается людей, то их насекомое не боится. Может сесть на руку и даже принять от человека еду.