Красота природы, живописные детали, декоративное богатство и нежность. Во Владимире открылась персональная выставка художницы Елены Якимочевой. В её произведениях собраны разные сезоны и

Красота природы, живописные детали, декоративное богатство и нежность. Во Владимире открылась персональная выставка художницы Елены Якимочевой. В её произведениях собраны разные сезоны и настроения. Один из любимых мотивов – цветочные натюрморты, особенно с ирисами. Эти цветы – символ вечности. Их Елена очень любит. Картины художница создаёт не только на холсте или картоне, но и на