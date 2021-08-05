Минус одна. В центре Владимира запретили еще одну парковку. Соответствующие предупреждающие знаки несколько дней назад появились на 2-й Никольской. Предложит ли мэрия водителям альтернативу и появится ли в городе свой Арбат, выяснял Александр Сыпченко.

Минус одна. В центре Владимира запретили еще одну парковку. Соответствующие предупреждающие знаки несколько дней назад появились на 2-й Никольской. Предложит ли мэрия водителям альтернативу и появится ли в городе свой "Арбат", выяснял Александр Сыпченко.Знак "Остановка запрещена" с табличкой "Эвакуатор" на 2-й Никольской появился недавно. Теперь одна из древних улиц Владимира практически освобождена от машин. Оставили несколько мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Михаил и Наталья приехали во Владимир из Гатчины. Парковку выбрали заранее. Туристы уверены: исторический центр города должен быть полностью освобожден от машин, несмотря на огромное количество офисов, кафе и магазинов. Однако взамен ликвидированных мэрия должна увеличить количество стоянок в шаговой доступности.Михаил и Наталья, туристы:- Задуматься, конечно, стоит, наверное, не в историческом центре, а где-то в округе, там вниз с холма спуститься, там бы да, конечно.- То есть исторический центр должен быть свободен от машин?- Без сомнения.Все бесплатные городские парковки и так называемые островки, и карманы практически не бывают свободными. Каждый год количество машин увеличивается, а городское пространство расширять практически некуда. Поэтому владимирцы все чаще сталкиваются с проблемами, присущими столице. Загруженность дворов и пробки на дорогах. Возможно, проблему могли бы решить многоуровневые стоянки, но на их строительство нужны огромные средства. Активист Артём Черней уверен, что центральные улицы Владимира необходимо и дальше разгружать от машин, пока они не превратились в одну стихийную автосвалку.Артём Черней, активист, основатель общественного движения "Владимир будущего":- Улицы не должны выполнять роль парковки. Улицы нужны для того, чтобы по ним можно было быстро, без лишних помех перемещаться. Это важно как для персонального автотранспорта, так и для общественного транспорта.Чтобы не получить штраф и запарковаться законно, существуют различные интернет-сервисы. Помимо известного всем "Яндекс.Парковки" в мэрии Владимира разработали новый - "Реестр парковок общего пользования". На интерактивной карте города отмечены все места, где можно бесплатно оставить авто:Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира:- Имеем парковки в историческом ядре, они есть, они платные у Спасской, у Северных торговых рядов. Стихийных, хаотичных парковок в историческом ядре быть не должно, город должен избавляться.Также в мэрии заявили, что знаков "Остановка запрещена" с табличкой "Эвакуатор" в центре города в скором времени появится больше. Похоже, первые шаги на пути к пешеходному историческому ядру Владимира, действительно, сделаны.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».