Покорители неба. В Вязники в этом сезоне приезжают парапланеристы со всего региона. Какую площадку они называют самой любимой? И какие эмоции дарит этот спорт? Расскажет Мария Платанюк.

Покорители неба. В Вязники в этом сезоне приезжают парапланеристы со всего региона. Какую площадку они называют самой любимой? И какие эмоции дарит этот спорт? Расскажет Мария Платанюк.Мечта о покорении неба. Она приводит в этот спорт. Артём Федин занимается парапланеризмом более 16 лет. Смотровая площадка возле вязниковского венца - одна из любимых стартовых. Вязниковский район давно привлекает парапланеристов со всей области.Артем Федин, руководитель парапланерного клуба «Пилот-33»:- Приезжаем мы сюда, когда дует северный ветер или если горячий поток воздуха - в него закручиваемся, улетаем на маршрут... Этот склон достаточно безопасный для полёта. Здесь можно высоко и далеко улететь. У меня рекорд здесь - 40 километров. Улетел прямо по дороге в сторону Мурома.По словам спортсменов, чувство страха возможно только на старте. Когда отрываешься от земли, оно, как правило, пропадает. Хотя, конечно, спорт - для смелых.Ощущения в небе незабываемы.Артем Федин, руководитель парапланерного клуба «Пилот-33»:- Когда в небе - я уже с парапланом, влетаю в него. Мы чувствуем друг друга... Параплан даёт возможность почувствовать воздух, плотность, ветер. Вы вот можете потрогать траву. Я могу точно так же потрогать воздух.По конструкции параплан подобен планирующему парашюту. Но парашют предназначен для вертикального спуска, а параплан - для полёта горизонтального. Общий вес сверхлёгкого летательного аппарата - около 18 килограммов. Сам параплан, подвесная система, стропы, спасательный парашют. "Крыло" - так называют параплан любители этого вида спорта - полностью управляемо.Александр Федин, парапланерист:- Если я хочу лететь влево, я тяну левую клеванту. Вправо - тянем право, летим вправо.Параплан позволяет взлететь практически с любого холма и приземлиться на ограниченную площадку. Главное - чтобы ветроуказатель не подвёл.Александр Федин, парапланерист:- Ветер немного косит. Крыло всегда встаёт против ветра. Сегодня не получается.После ряда неудач ветер удалось приручить... И вот они - волшебные мгновения свободного полёта над Клязьмой. Под облаками - без единой капли горючего. Сами спортсмены говорят: пусть это сама простая и бюджетная, но всё-таки - настоящая авиация.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".